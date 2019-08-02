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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
انتقل مراد باتنا إلى الجزيرة قادماً من الوحدة الذي كان قد فسخ عقده مؤخراً بسبب مشاكل واجهت العلاقة بين الطرفين.
وسيكون الجزيرة النادي الثالث في الدوري الإماراتي لباتنا بعدما سبق له اللهب مع نادي الإمارات الذي انتقل منه إلى الوحدة في 2017 لمدة ثلاث سنوات. ويعد اللاعب صاحب ال 28 عاماً من المميزين في مركز الجناح الأيمن وسيكون إضافة ل«فخر أبوظبي».
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