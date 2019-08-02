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مراد باتنا إلى الجزيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انتقل مراد باتنا إلى الجزيرة قادماً من الوحدة الذي كان قد فسخ عقده مؤخراً بسبب مشاكل واجهت العلاقة بين الطرفين.

وسيكون الجزيرة النادي الثالث في الدوري الإماراتي لباتنا بعدما سبق له اللهب مع نادي الإمارات الذي انتقل منه إلى الوحدة في 2017 لمدة ثلاث سنوات. ويعد اللاعب صاحب ال 28 عاماً من المميزين في مركز الجناح الأيمن وسيكون إضافة ل«فخر أبوظبي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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