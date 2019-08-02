«الشارقة الرياضي» يطلق برنامج «بوتكامب حياة القادة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ أمس بمقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، برنامج بوتكامب حياة القادة، بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي ويستمر لمدة 9 أيام، بمشاركة 30 من المنتسبات للبرنامج الذي يستهدف اكتساب صفة القيادة وتعزيز القدرات، وإعداد المشاركين وتأهيلهم بما يتناسب مع أهمية هذا البرنامج الذي يصب في إطار الحرص على تجهيز قيادات المستقبل في مختلف المجالات، ومن ضمنها مجال الرياضة، تعزيزاً لاهتمام الإمارة بهذا الجانب.

حضر انطلاق البرنامج سعيد العاجل الأمين بالإنابة لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد علي الحمادي، مدير مكتب الأمين العام. وأكد العاجل أن إطلاق البرنامج جاء تنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والحرص على أهمية العمل لتكون للإمارة قيادات شابة على مستوى الرياضة وبقية المجالات، مما يعكس حرص سموه على تشجيع صناعة القيادات لمستقبل أكثر ازدهاراً للرياضة، وأهمية التركيز على فئة الشباب باعتبارهم نواة.

وأضاف: «البرنامج يهدف لإعداد القيادات الشابة للمستقبل ويبلغ عدد المشاركات فيه 30 منتسبة التحقن بالبرنامج بعد ترشيحهن للالتحاق، وهو إقبال طيب على المشاركة في هذا البرنامج الذي يهدف لإطلاق العنان للمهارات القيادية وتعزيزها، وهنالك فوائد كبيرة يعكسها هذا البرنامج المميز، الذي يؤهل المشاركين فيه لتطوير النفس، حيث يشكل العنصر الشبابي الأساس في القيادة للمستقبل، خصوصا في مجال الرياضة من الجنسين».

وأوضح سعيد العاجل أن البرنامج يستمر لمدة 9 أيام، ويتضمن العديد من الأهداف، ويتحدث عن حياة أبرز القادة المؤثرين في العالم بشكل سينعكس على استفادة المشاركات فيه، بما يتوافق مع الخطة الموضوعة له، والعمل على صقل المهارات وتعريفهن بالفوائد التي يعكسها البرنامج الذي يولي له مجلس الشارقة الرياضي اهتماماً كبيراً، وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في تعزيز المهارات وتزويد المشاركات بصفات القيادة لخدمة الدولة مستقبلاً.