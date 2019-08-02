شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ودي لليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا فوزاً ودياً على ليون الفرنسي 3-1 في جنيف. افتتح ليون التسجيل عبر الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء بعد هفوة وخطأ من الحارس البرازيلي أليسون بيكر على موسى ديمبيلي (4). رضخ بعدها ليون لتشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، فعادل البرازيلي روبرتو فيرمينو بتسديدة قريبة من زاوية ضيقة (17)، ثم سجل الدنماركي جواكيم أندرسن في مرمى فريقه (21)، قبل أن يحسم الويلزي هاري ولسون الفوز للفريق الأحمر الذي شارك في صفوفه النجم المصري محمد صلاح (53).

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