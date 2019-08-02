السيسي في مؤتمر الشباب: مش عايزين مدرب أجنبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

قرر اتحاد الكرة بشكل نهائي، استقدام مدرب وطني لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، خلفاً لخافيير أجيري، المدير الفني السابق، الذي فشل في مهمته مع الفراعنة، حيث ودع المنتخب بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور ال16 رغم إقامتها على أرضه. وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن هناك مناقشات تدور حالياً حول الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، الذي سيكون مصرياً خالصاً بنسبة 100%، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة منح الفرصة للمدرب الوطني.

وقال المصدر: هناك منافسة بين 3 أسماء لقيادة الفراعنة في المرحلة المقبلة خلفاً لأجيري المدرب السابق، وهم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق وصاحب الإنجازات الكبيرة مع الفراعنة، وإيهاب جلال المدير الفني للمصري حالياً، وحسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، الذي حقق مع الأحمر أكثر من بطولة محلية وقارية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد حسم اسم المدير الفني للفراعنة، خاصة أن المنتخب مقبل على ارتباطات رسمية سواء في تصفيات أمم إفريقيا 2021 أو تصفيات كأس العالم 2022.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التعليق على أزمة المنتخب الوطني لكرة القدم، الخاصة بالمدرب الجديد، موجهاً حديثه لوزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر الشباب، قائلاً: «مش عايزين مدرب أجنبي ولازم ندي فرصة للمدرب الوطني».

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في شأن مختلف، بدأت إدارة النادي الأهلي تجهيز مقدم عقود اللاعبين لصرفها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تحتاج الإدارة الحمراء لما يقرب من 50 مليون جنيه، سيقوم النادي بتوفيرها من أجل الالتزام تجاه اللاعبين، وسداد هذه المستحقات، خاصة أن النادي أبرم صفقات جديدة مؤخرًا هي محمود متولي من الإسماعيلي ومحمد مجدي قفشة من بيراميدز، والمالي آليو ديانج القادم من مولودية الجزائر، بجانب تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسيليفد الإنجليزي.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن قميص النادي الجديد الذي سيرتديه الفريق في الموسم المقبل، حيث تتجه النية في القلعة الحمراء لإعلان القميص في سبتمبر /‏أيلول المقبل، وأنهى الأهلي الموسم المحلي منذ أيام، بطلًا للدوري للمرة الرابعة على التوالي وال41 في تاريخه، فيما سيلعب الأهلي يوم 28 أغسطس/‏آب الجاري مع بيراميدز في دور ال16 لكأس مصر، وتعاقد الأهلي مع شركة ملابس إنجليزية في أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي وسيتم الكشف عن القميص الجديد في سبتمبر القادم.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة اليوم، الجمعة، الاستعداد لخوض مباراتي الأهلي أمام فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور ال64 للنسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعيد المارد الأحمر تدريباته عقب راحة حصل عليها لمدة أربعة أيام بعد الفوز على الزمالك، مساء الأحد الماضي، في ختام بطولة الدوري التي حصدها الأهلي، ويبدأ الأهلي اليوم تدريباته استعدادًا لمباراتي «اطلع بره» اللتين ستُقامان داخل مصر، بعد المفاوضات والاتصالات التي تمت خلال الساعات الماضية بين الأهلي والفريق الجنوب سوداني.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين بطلي مصر وجنوب السودان لإقامة مباراة الذهاب بمصر، بعدما كان مُقررًا خوضها في جنوب السودان، لكن ملعب فريق «اطلع بره»

ما زال غير جاهز لاستضافة المباراة، كما رفض الأهلي خوض اللقاء في الخرطوم، وتفاوض الأهلي مع بطل جنوب السودان لخوض مباراة الذهاب المقرر لها أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس/‏ آب المقبل بمصر وتحديدًا باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس بمصر أيضًا سواء في السلام أيضاً أو في برج العرب، ومن المقرر أن تصل بعثة بطل جنوب السودان القاهرة يوم 6 أو 7 أغسطس لخوض المباراتين.