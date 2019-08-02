محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: نفى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نيته التخطيط لخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مثلما تردد في الأونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام. وتواترت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مكالمة تليفونية جمعت ساويرس بعصام عبد المنعم الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة من أجل التخطيط للانتخابات. Advertisements وعبر حسابه عبر "تويتر" رد ساويرس باقتضاب على أنباء اتصاله بعبد المنعم لدخول اتحاد الكرة: "لم يحدث، كذب". ويدير الاتحاد المصري لكرة القدم بصورة مؤقتة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، قبل أن يتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد. وكان المجلس السابق قد استقال بعد الفشل الذريع لمنتخب مصر في أمم إفريقيا والخروج من ثمن النهائي بالخسارة على استاد القاهرة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجيب ساويرس ينفي التخطيط لانتخابات اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.