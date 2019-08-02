وكيل موليكا يتحدث لمصراوي عن أنباء اقترابه من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

نفى توفيق خالد، وكيل اللاعب جاكسون موليكا، مهاجم فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، ما تردد خلال الساعات الماضية عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب.

وقال خالد، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة:"الصورة التي تم تداولها للاعب وهو في طريقه للسفر لإتمام التعاقد معه من حساب مذيف".

وأضاف وكيل جاكسون موليكا:"اللاعب يرتبط بعقد مستمر مع مازيمبي ورئيس النادي رافض فكرة رحيله؛ حيث رفض عرضًا وصله من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي".

وأتم الوكيل حديثه بالإشارة إلى أن لديه شريك في مصر يعمل معه ولكن الأهلي لم يدخل في مفاوضات معه لضم اللاعب.