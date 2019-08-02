أفشة: ديسابر طالبني بالانتقال للزمالك.. لكنني رفضت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي جديد عن طلب سيباستيان ديسابر المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، بأن ينتقل اللاعب إلى الزمالك.

وفي حواره مع قناة الأهلي قال أفشة:"ديسابر كان لديه تعليمات من الإدارة، ولذلك أخبرني صراحةً أنني خارج حساباته في الموسم المقبل، وقال لي أنه ليس في حاجة إلى خدماتي".

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع أفشة حتى صيف 2024 بعد حصول نادي بيراميدز على 20 مليون جنيه نظير إتمام الصفقة بعد مرحلة طويلة من المفاوضات.

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وأضاف أفشة:"ديسابر أخبرني بأنه تعاقد مع ثلاثة لاعبين من منتخب أوغندا الذي كان يُدربه قبل بيراميدز، وطالبني بالانتقال إلى الزمالك حتى يسمح النادي الأبيض بانتقال إبراهيم حسن إلى بيراميدز".

وتابع لاعب الأهلي الجديد:"بعدها عقدت جلسة مع مدير التعاقدات في بيراميدز وطلب مني الأمر نفسه، لكني رفضت الانتقال للزمالك، وأخبرت النادي رسمياً بأنني سألعب للنادي الأهلي أو سأبقى في بيراميدز".

وأنهى أفشة:"فوجئت بعد ذلك برفع اسمي من قائمة اللاعبين في المعسكر الإعدادي، واضطررت للتدريب منفرداً ومع عدد قليل جداً من الناشئين، دون وجود طبيب أو مدرب من الفريق الأول، بعد ذلك كثف الأهلي اتصالاته وهاتفني سيد عبد الحفيظ فزاد حماسي بالانتقال للنادي الأحمر، وقد حدث ذلك في النهاية".