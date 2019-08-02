وليد سليمان: المنتخب غير علاقتي بطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تحدث وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي عن علاقته مع طارق حامد، لاعب الزمالك في ظل مقاطع الفيديو تحتوي مشاحنات بينهما في الملاعب.
وليد، قال في حديثه لبرنامج "اللعيب" المُذاع على فضائية أم بي سي،:"في أي مباراة قد يكون هناك (تنشم) لكن خارج الملعب الأمور مختلفة".
وأشار لاعب الأهلي إلى أن تواجده لمدة شهر مع طارق حامد في معسكر المنتخب الوطني جعل الأمور تتغير بصورة كبيرة:"الفكرة تغيرت فنواجه بعضنا البعض كل يوم وفي مباراة القمة الأخيرة قال لي أنت حبيبي من المعسكر اللي فات".
وأتم سليمان حديثه بالإشارة إلى أن محمود جنش، حارس الزمالك توقع إصابته خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر قبل الإصابة بيوم.
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