الأهلي ينفي التفاوض مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وجود أي مفاوضات مع عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية

وأشار توفيق ـ في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه ـ إلى أن ما تردد خلال الفترة الماضية من وجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب في ظل المنافسة مع نادي آخر لضمه كلام عار تمامًا من الصحة

وأوضح مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه يكن كل تقدير واحترام لمرعي وإمكانياته كأحد المهاجمين المميزين في مصر ولكنه لم يدخل في دائرة مفاوضات الأهلي للتعاقدات الجديدة خلال الفترة الحالية نهائيا

واتم توفيق حديثه بان الجهاز الفني للأهلي يملك مجموعة ممسزة من اللاعبين في مركز الهجوم ولم يدخل مرعي ضمن قائمة احتياجات الفريق للموسم الحديد بشمل أو بآخر.