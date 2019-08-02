أفشة يروي قصة الطريق إلى الأهلي.. مكالمة لا تصدق.. وأموال بيراميدز الكثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي عن القصة التي بدأت به رحلته إلى القلعة الحمراء، وبداية المفاوضات التي انتهت بأن يصبح لاعباً في صفوف العملاق الأحمر هذا الصيف.

وفي تصريحات لقناة "النادي الأهلي" قال أفشة:"بدأت القصة قبل موسمين بمكالمة من علاء ميهوب، كنت وقتها في السيارة مع صديقين لي، وأخبرني ميهوب بأنني سأكون لاعباً في الأهلي الموسم التالي".

وأضاف لاعب الأهلي:"وقتها قابلت المكالمة بحالة من عدم التصديق، حلمي كان اللعب للنادي الأهلي، لكن قدرتي على الاستيعاب كانت قليلة جداً وقتها، وأخبرت أصدقائي على الفور بفرح شديد".

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وتابع أفشة:"بعد ذلك قابلت ميهوب وسيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف بعد مباراة ضد النادي الأهلي، وأخبرني عبد الحفيظ أنني سأكون مع الفريق في الموسم التالي".

وواصل لاعب إنبي الأسبق:"لم يكن هناك نصيب بعد ذلك، حدث اختلاف مادي بين النادي الأهلي وإنبي، وتدخل بيراميدز بعرض أموال كثيرة لم يستطع النادي البترولي رفضها".

وأردف أفشة:"أخبرني نادي إنبي بأنني لن أرحل لأي نادي أخر غير بيراميدز نظراً للمبلغ الكبير المعروض على النادي، ولم يعرض الأهلي عرضاً مماثلاً فانتقلت إلى بيراميدز"؟

وأنهى لاعب الأهلي الجديد:"وفي نهاية الموسم الماضي أثير الأمر من جديد، كان هناك الكثير من الكلام مع المسئولين في النادي الأهلي بداية من محمد فضل قبل أن يرحل عن منصبه، وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق، وانتهى الأمر باللعب للنادي الأهلي وتحقيق الحلم".