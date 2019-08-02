آرسنال يدخل بيبي التاريخ!

قال نادي آرسنال الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، إنه تعاقد مع مهاجم كوت ديفوار نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي في صفقة قياسية للنادي.

ولم يكشف آرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 72 مليون جنيه إسترليني (87.39 مليون دولار) لتحطم الرقم القياسي السابق حين دفع النادي الإنجليزي 56 مليون جنيه إسترليني إلى بروسيا دورتموند مقابل الحصول على خدمات المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ العام الماضي.

وقال مدرب آرسنال أوناي إيمري في بيان: “نيكولا لاعب رائع وجناح موهوب كانت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تسعى للتعاقد معه، التعاقد مع جناح من طراز رفيع كان واحداً من أهدافنا الرئيسية في فترة الانتقالات الحالية وأنا سعيد بانضمامه، سيضيف السرعة والقوة والإبداع إلى الفريق بهدف زيادة الأهداف”.

ووقع لاعب منتخب كوت ديفوار (24 عاماً) عقداً لخمس سنوات وسيرتدي القميص رقم 19 في النادي اللندني.

وسجل بيبي 22 هدفاً في الدوري الفرنسي الموسم الماضي ليحتل المركز الثاني خلف لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي سجل 33 هدفاً.

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وقال بيبي: “لا أستطيع السيطرة على مشاعري .. قطعت مشواراً طويلاً وعانيت كثيراً، ولذا فإن الانضمام إلى آرسنال مكافأة كبيرة لي”.

وهو رابع صفقة يبرمها آرسنال استعداداً للموسم الجديد بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي غابرييل مارتينيلي ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد وقلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا من نادي سانت إيتيين.

وسيبقى صليبا في ناديه الفرنسي على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

واحتل آرسنال المركز الخامس الموسم الماضي وسيلعب مباراة ودية أمام برشلونة يوم الأحد، قبل أن يستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة نيوكاسل يونايتد في 11 أغسطس (آب).