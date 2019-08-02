شاهد.. أول تعليق للاعب الزمالك أحمد مدبولي عقب انتقاله للإسماعيلي

أعرب أحمد مدبولي لاعب الزمالك السابق والاسماعيلي الحالي عن سعادته بانضمامة للدراويش بداية من الموسم الجديد.

ونشر مدبولي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلاً :"الحمدلله على انتقالى لنادى الاسماعيلى العريق إن شاء الله

اكون إضافة للفريق واكون عند حسن ظن جمهوره العظيم بعد عامين داخل جدران نادي الزمالك الذي تشرفت بارتداء قميصه طوال الفترة الماضية، مُدعماً بجماهيره الوفية التي كانت ولازالت حصناً له على مر التاريخ، أخوض تجربة جديدة بالإسماعيلي الكبير سائلاً الله التوفيق، وواعداً جماهيره ببذل أقصى جهد لإسعادهم خلال الفترة المقبلة.".

وكان انتقل مدبولي ومحمود عبدالعاطي دونجا من الزمالك الي الاسماعيلي ضمن الصفقه التبادلية لحارس فرىق الدراويش محمد عواد لصفوف القلعة البيضاء.