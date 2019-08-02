سموحة يقترب من ضم ثنائي الأهلي ناصر ماهر وإسلام محارب



اقترب نادي سموحه من ضم ثنائي النادي الاهلي ناصرخلال الانتقالات الصيفية

وعلمت بوابة الوفد حسب مصدر مسؤول داخل النادي ان الفريق اقترب من ضم الثاني ناصر ماهر وإسلام محارب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ،خلال الانتقالات ويتبقا الوصل الي اتفاق علي المقابل المادي

وكان فرج عامر اعلن صفقة سوبر سوف يتم الاعلان عنها يوم الأحد المقبل لتدعيم الفريق خلال الانتقالات

اقترب من ضم الثاني ناصر ماهر وإسلام محارب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ،خلال الانتقالات ويتبقا الوصل الي اتفاق علي المقابل الماديوكان فرج عامر اعلن صفقة سوبر سوف يتم الاعلان عنها يوم الأحد المقبل لتدعيم الفريق خلال الانتقالات

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