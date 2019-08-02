شاهد.. محمد صلاح يتغلب على لوفرين في تنس الطاولة

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي صورًا لفوزه على زميله الكرواتي ديان لوفرين، في لعبة تنس الطاولة. وقام محمد صلاح بنشر صور فوز علي زميله ديان لوفرين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر التواصل الاجتماعي "تويتر ونجح محمد صلاح في تحقيق الفوز على ديان لوفرين على مدار ثلاثة أيام متتالية في لعبة تنس الطاولة. Advertisements

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