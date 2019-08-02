الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

نجح نادي الجونة في تجديد استعارة الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار من النادي الأهلي لمدة موسم جديد. جديد. ولعب الثلاثي أكرم وريان والجزار ضمن صفوف الجونة على سبيل الإعارة منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية. الانتقالات الشتوية الماضية. كما أعلن نادي الجونة عن تعاقده مع عمر رضوان حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي ومحمد نجيب مدافع النادي الأهلي اليوم، الخميس، بشكل نهائي

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