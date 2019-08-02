بني سويف يسحق أسمنت حلوان بسداسية

سحق فريق بني سويف نظيره أسمنت حلوان بسداسية نظيفة، في المباراة الودية اليوم الخميس بملعب الأسيوطي سبورت ضمن وديات الفريق استعدادا للممتاز "ب"" استعدادا للممتاز "ب"" سجل السداسية : هدف لكل من كريم أشرف وحسام عيسي ومحمود بكري ومحمود بكري ومحمد مصطفي إليكس الزامبي. ومحمود بكري ومحمد مصطفي إليكس الزامبي. وهذه الودية الخامسة لبني سويف خلال معسكره بالأسيوطي بعد الخسارة من 6 أكتوبر والترسانه، والفوز على فريق مصر ومركز شباب أطواب.

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