وفد من اللجنة الفنية يعاين المجرى المائي لاستقبال بطولة العالم للسباحة

صرح محمد خميس نائب رئيس الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بأن اللجنة الفنية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين بمعاينة المجرى المائي الخاص بمسابقة "السباحة بالمياة المفتوحة" وقد قامت اللجنة الفنية بالبطولة ويرافقها لجنة من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بوضع المعايير والاشتراطات الواجب توافرها بمكان إجراء المسابقة .

هذا ومن المنتظر أن ينطلق سباق السباحة بالمياه المفتوحة يوم السبت القادم بمشاركة أربعة عشرة دولة وسيقام السباق علي فترتين ففى الفترة الصباحية سينطلق سباق التتابع 4×2 ك وفى الفترة المسائية سينطلق سباق 6 ك فردى .

وعلى صعيد منافسات السباحة بالزعانف واصل

منتخب روسيا تفوقه في منافسات بطولة العالم التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس حيث استحوذ الدب الروسي علي نصيب الأسد من الميداليات الملونة برصيد 24 ميدالية بواقع 14 ذهبية، 6 فضية ، 4 برونزية.فيما أسفرت نتائج اليوم الثالث للبطولة عن فوز المنتخب الروسي بالمركز الأول في سباق 50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة ناشئين ، وبولندا بالمركز الثاني، وحصل منتخب كازاخستان علي المركز الثالث.وأسفرت نتائج سباق 50 متر سباحة بالزعانف مونو ناشئات عن حصول روسيا علي المركز الاول وسلوفاكيا علي المركز الثانى وتركيا المركز الثالث.ويأتي ذلك فيما أسفرت نتائج سباق 50 مترا بالزعانف مونو ناشئين عن فوز روسيا بالمركز الأول -رقم قياسي جديد- وتركيا بالمركز الثاني بينما جاءت الصين في المركز الثالث.كما فاز منتخب المجر بالمركز الأول في سباق 50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة ناشئات، وجاءت أوكرانيا في المركز الثانى ، روسيا في المركز الثالث.وفي سباق تتابع 4×200 متر سباحة بالمونو ناشئين فازت روسيا بالمركز الأول روسيا والصين بالمركز الثاني وأوكرانيا بالمركز الثالث.في الوقت نفسه اسفرت نتائج سباق تتابع 4×200 متر سباحة بالمونو ناشئات عن فوز روسيا بالمركز الأول، وأوكرانيا بالمركز الثانى ، وكوريا الجنوبية بالمركز الثالث.