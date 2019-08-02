الصاوي وصيف بطل العالم في التصنيف الشهري للكاراتيه كوميتيه

احتل اللاعب المصري علي الصاوي المركز الثاني عالميا في وزن" 67 كجم" للكاراتيه كوميتيه في التصنيف الشهرى الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للكاراتيه برصيد 6 آلاف و180 نقطة. في التصنيف الشهرى الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للكاراتيه برصيد 6 آلاف و180 نقطة. فيما جاء لعب الكاراتيه المصرى هشام عبد الجواد فى المركز الـ14 برصيد ألفين و760 نقطة.

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