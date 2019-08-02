رياضة | أفشه يؤكد أن ديسابر طالبه بالرحيل للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفشه يؤكد أن ديسابر طالبه بالرحيل للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف محمد مجدي "أفشة" المنتقل حديثًا للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، عقب توليه مهمة الفريق، بالصيف الجاري.
وقال "أفشة" خلال ضيافته ببرنامج "سهرة مع" والذي يقدمه إسلام الشاطؤ على قناة الأهلي: "ديسابر أبلغني بعد الاستمرار مع بيراميدز، وقالي بالحرف "أنا مش محتاجك معايا الموسم المقبل".
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وتابع: "ديسابر رشحني للانتقال للزمالك، بسبب رغبتة في ضم إبراهيم حسن، وأنا رفضت وقولت مش رايح غير الأهلي، ولو مش هروح الأهلي هقعد هنا في بيراميدز".
وأضاف: "وفوجئت بعدم وجودي في معسكر الفريق، وبقيت اتمرن في النادي والتزمت رغم وجود 5 أو 6 لاعبين فقط من الناشئين".
وأنهى حديثه قائلًا: "مكالمة سيد عبد الحفيظ، هي التي ساعدتني للانتقال للنادي الأهلي، وكان عندي أمل كبير أن هروح الأهلي، واتخضملي فلوس بعد الرحيل من بيراميدز، رغم أن ديسابر وعدني أن هاخدهم لو انتقلت للزمالك، بس الحمد لله أنا حاليًا في الأهلي وهو ده المهم بالنسبالي".