رياضة | 6 مباريات "ضرب نار" تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في شهر "أغسطس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات "ضرب نار" تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في شهر "أغسطس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عدة مباريات نارية خلال شهر "أغسطس" في مختلف البطولات المحلية والأوروبية.

وسيكون فريق ليفربول أمام فرصة ذهبية لحصد بطولتين خلال شهر "أغسطس" في بداية الموسم الجديد 2019-2020، حيث يواجه مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس في كأس الدرع الخيرية، بينما يصطدم بفريق تشيلسي يوم 14 من نفس الشهر في كأس السوبر الأوروبي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مباريات ليفربول في شهر "أغسطس":-

- الأحد 4 أغسطس.. ليفربول VS مانشستر سيتي (كأس الدرع الخيرية) - ملعب ويمبلي

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- الجمعة 9 أغسطس.. ليفربول VS نوريتش سيتي (الدوري الإنجليزي) – ملعب أنفيلد رود

- الأربعاء 14 أغسطس.. ليفربول VS تشيلسي (كأس السوبر الأوروبي) – ملعب فودافون آرينا بـ"اسطنبول"

- السبت 17 أغسطس.. ليفربول VS ساوثهامبتون (الدوري الإنجليزي) – ملعب سانت ميريز

- السبت 24 أغسطس.. ليفربول VS أرسنال (الدوري الإنجليزي) – ملعب أنفيلد رود

- السبت 31 أغسطس.. ليفربول VS بيرنلي (الدوري الإنجليزي – ملعب تيرف مور