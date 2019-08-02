رياضة | الكشف عن حجم إصابة نجم بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حجم إصابة نجم بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طمأن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جماهيره بشأن حالة لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته في المباراة أمام توتنهام الإنجليزي أمس الأربعاء، في نهائي كأس أودي 2019 الودية.

وأوضح النادي البافاري عبر موقعه: "تعرض كينجسلي كومان إلى إصابة بكدمة في الركبة أثناء مباراة نهائي كأس آودي 2019 ضد توتنهام أمس الأربعاء".

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لكن النادي كشف عن اقتراب عودة كومان للتدريبات من جديد، مضيفاً: "بعد الفحص الطبي الذي أجراه طبيب بايرن هانز فيلهيلم مولر فولفارت للفريق، من المتوقع عودة كومان للتدريبات غداً الجمعة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بايرن ميونخ للمواجهة المرتقبة أمام غريمه بروسيا دورتموند بعد غد السبت، في مباراة كأس السوبر الألمانية.