رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: أزمة كبري في الريال والصفقة المُعقدة تقترب من سانتياجو برنابيو وقرارًا بالإبقاء على النجم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: أزمة كبري في الريال والصفقة المُعقدة تقترب من سانتياجو برنابيو وقرارًا بالإبقاء على النجم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول هاري كين نجم توتنهام دائرة اهتمامات الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- الاتحاد الأوروبي يعلن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

أعلن ​الإتحاد الأوروبي لكرة القدم​ عن الموعد الرسمي لقرعة دور المجموعات لبطولة ​دوري أبطال أوروبا​ للموسم المقبل.

وكشف موقع جول في نسخته الإيطالية أن القرعة ستقام في مدينة موناكو يوم 29 أغسطس الحالي في تمام الساعة السادسة بتوقيت أوروبا.

وأشار جول إلى أن البطولة ستنطلق في منتصف شهر سبتمبر حتى الـ30 من شهر مايو عام 2020 والذي سيقام فيه المباراة النهائية على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

وأفاد جول بأنه ستنضم ستة فرق تتنافس في التصفيات إلى الفرق الستة والعشرين التي تأهلت من خلال موقعها في الدوري المحلي ومسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليصبح عددها 32 فريقا. وجاء تصنيف الأندية على النحو التالي:

التصنيف الأول: برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرج وليفربول وتشيلسي.

التصنيف الثاني: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ونابولي وشاختار دونيتسك وتوتنهام.

التصنيف الثالث: بنفيكا وباير ليفركوزن وريد بول سالزبورج وفالنسيا وإنتر ميلان.

التصنيف الرابع: لوكوموتيف موسكو وراسينج جينك وجالاطا سراي ولايبزيج واتالانتا وليل.

- نجم توتنهام على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ​ريال مدريد​ يسعى للتعاقد مع ​هاري كين​ نجم توتنهام لحل المشاكل الهجومية التي قد يمر بها الفريق في الموسم المقبل.

وأكد موقع دون بالون الإسباني أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مستعد لدفع حوالي 200 مليون يورو ولكن حتى الآن لم يتم حسم القرار الأخير في ما يخص تلك الصفقة.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد يمر بفترة صعبة، حيث منيت شباكه ب 16 هدف في 5 مباريات ودية ولم يفز منها سوى بإثنين، الأولى أمام آرسنال بركلات الترجيح والثانية أمام فناربخشة والذي دخل شباكه فيها 3 أهداف.

- نجوم ريال مدريد يغيبون عن قائمة المرشحين لجائزة فيفا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد كان​ له حضور دائم في كل حفلات جوائز ​الفيفا​ لأفضل لاعب في العام منذ إنشائها في عام 2016 لكن الأمور تغيرت هذا الموسم بعد الإعلان عن المرشحين لهذا اللقب لموسم 2018/2019.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن كلا من ​كريستيانو رونالدو​ وليونيل ميسي​ و​فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت وهاري كين​ و​ساديو ماني​ و​كيليان مبابي​ ومحمد صلاح و​فيرجيل فان دايك​ و​إيدن هازارد المرشح​ عن موسم تشيلسي هم أفضل عشرة لاعبين مرشحين لخلافة الكرواتي لوكا مودريتش نجم الملكي وأفضل لاعب في العالم العام الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه مع غياب نجوم الملكي عن المنافسة فإن موسم الاضطرابات 2018-2019 لدى الفريق الملكي الذي اعتاد على التتويج بالجائزة في كل نسخها الماضية.

- ريال مدريد يحسم مصير نجمه

ذكر الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين الذي يعمل في منصة ليبرتاد ديجيتال وإذاعة إيس راديو بأن ريال مدريد مصير نجمه إبراهيم دياز بالبقاء في صفوفه وعدن رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فالنتين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "كان هناك البعض من التساؤلات حول مستقبل دياز لكن النادي أخبره بأنه سيبقى. هي خطوة مثيرة بعد إصابة أسينسيو وخبر سيء للكثير من الأندية التي كانت راغبة في استعارة اللاعب هذا الصيف".

ويعتبر دياز البالغ من العمر 19 عامًا خيارا جيدا للملكي لتعويض غياب أسينسيو الطويل والذي سيتنافس مع لاعبين آخرين على رأسهم لوكاس فاسكويز وفينيسيوس جونيور ورودرجو جويس وتاكيفوسا كوبو من أجل سد ثغرة الجناح الأيمن في هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن دياز أثبت كفاءته في المباريات الأخيرة من الموسم الماضي إلا أنه لم يكن محظوظا بسبب تعرضه لإصابة في فترة التحضير للموسم الجديد ما أسفر عن غيابه عن كافة مباريات الفريق الودية.

- لاتسيو يصعب من رحيل بوجبا إلى الملكي

كشف كلاوديو ​لوتيتو​ رئيس لاتسيو أن النادي لا يقع تحت ضغوط لبيع نجمه الصربي سيرجي ​ميلينكوفيتش سافيتش​ على الرغم من تأكيد بعض التقارير اهتمام ​مانشستر يونايتد​ بالنجم الصربي.

وقال لوتيتو في تصريحات لصحيفة tribal football البريطانية : "هل أنتظر عرضًا بشأن ميلينكوفيتش سافيتش؟ لا، لا أتوقع ذلك".

واختتم لوتيتو تصريحاته قائلا: "نحن نتصرف بكل هدوء لأننا لسنا بحاجة لبيع أي لاعب هذا الصيف".

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- ريال مدريد يستهدف نجم آياكس الهولندي

أفادت تقارير صحفية هولندية اليوم عن إستهداف نادى ريال مدريد التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "دى تليجراف" الهولندية أن ريال مدريد يضغط من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى ونجم أياكس آمستردام لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن فان دى بيك يعد أحد البدائل الذى وضعها ريال مدريد للتعاقد معها فى حال فشل صفقة الدولى الفرتسي بول بوجبا.

ويذكر أن السعر الخاص بالتعاقد مع فان دى بيك يعد 60 مليون يورو أى هناك فارق 100 مليون يورو بينه وبين سعر بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بديل بوجبا

يخطط مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع فان دي بيك لاعب فريق اياكس امستردام الهولندي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة تيليجراف، إن زيدان حدد بديل بوجبا في حال فشل التعاقد مع الفرنسي، حيث يتفاوض مسئولي الفريق منذ بداية الصيف.

ويضغط ريال مدريد على مانشستر يونايتد لضم بوجبا قبل إنتهاء فترة الإنتقالات بالدوري الإنجليزي 8 اغسطس المقبل.

يذكر أن اياكس امستردام قد أعلن قيمة بيع فان دي بيك وهي لن تقل عن 60 مليون يورو.

- ريال مدريد يخطط للخلاص من صداع "بوجبا" بصفقة مدوية

على الرغم من تمسك الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد، بضم مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الا أن مطالب الشياطين قد تحول وجهة الملكي في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة " تيلجراف " البريطانية، أن الريال يضغط بقوة لضم دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس الهولندي والذي قدم مستوى رائع في الموسم المنصرم.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن ريال مدريد يضع النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولوياته، ولكنه يسعى لحسم صفقة فان دي بيك تحسبا لفشل صفقة بوجبا، خاصة وأن الفريق بحاجة لتدعيم خط الوسط.

وستكلف صفقة فان دي بيك خزائن ريال مدريد 60 مليون يورو .

ليكيب: ريال مدريد على وشك حسم صفقته المُنتظرة

أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، اليوم الخميس عبر تقريرها إلى أن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد يقترب من إرتداء قميص ريال مدريد ولكن بشرط واحد. وقالت الصحيفة الفرنسية أن سعر بوجبا ما زال من المتوقع أن يكون 150 مليون يورو، وقصة انتقال اللاعب اقتربت من النهاية. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مسؤولي نادي ريال مدريد يَعلَموا أنهم إذا يريدوا التعاقد مع الدولي الفرنسي سيكون عليهم تقديم عرض بهذا المبلغ قبل يوم 8 أغسطس. وكانت إدارة ريال مدريد قد حاولت ضم بوجبا في الشتاء الماضي ولكن تلك المحاولات لم تنجح، وكرر النادي الملكي مفاوضاته منذ بداية الصيف الحالي إلا أن إدارة الشياطين الحمر لا تزال متمسكة باستمرار اللاعب. وتعاقد نادي ريال مدريد حتى الآن مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو وفيرلاند مينيدي والجناح الشاب رودريجو من سانتوس البرازيلي.

كارثة في ريال مدريد.. والحل بيد زيدان!