رياضة | "أهداف انتخابية" تهدد نظام مسابقة دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أهداف انتخابية" تهدد نظام مسابقة دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت عدد من أندية القسم الثانى في محاولات للاستفادة من استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وتحقيق أهدافها خاصة الأندية التي هبطت للقسم الثالث .

وبدأ لوبي انتخابي يقود توجه لرفع عدد الفرق المشاركة بالدوري الممتاز ب إلى 16 فريق في كل مجموعة بدلاً من 12 فريق خلال الموسم المقبل 2019 _2020.

ومن المقترح أن يكون توزيع الفرق المشاركة في المجموعات الثلاثة كالتالي :

مجموعة الصعيد.

الألومنيوم، سوهاج، طهطا، ديروط، المنيا، التليفونات، بني سويف، الفيوم، الإعلاميين، بترول أسيوط، شبان قنا، أبو كساه، كيما أسوان، البنك الأهلي، النصر للتعدين، تحرير اسوان. مجموعة القاهرة Advertisements النصر، الترسانة، سيراميكا، منتخب السويس، القناة، المريخ، الزرقا، جمهورية شبين، كوكاكولا، النجوم، الداخلية، بتروجت، الشمس، الشرقية، نجمة سيناء، السكة الحديد. مجموعة بحري الرجاء، الحمام، الأوليمبي، فاركو، أبو قير، دمنهور، غزل المحلة، البلدية، المنصورة، المالية، بيلا، دكرنس، بدواي، مياة البحيرة، الحرية، كفر الشيخ. وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن هناك عدد كبير من الأندية يرفض ذلك الإقتراح وهو زيادة عدد الفرق ل 16 بسبب زيادة عدد المباريات خلال الموسم الجديد وهو ما سيمثل عبء كبير على الأندية خاصة وأن هناك بعض من الأندية تعانى من ضعف الإمكانيات. وطالبت الأندية بالاستمرار على النظام الذي اتفق عليه اتحاد الكرة بمشاركة 12 نادي في كل مجموعة . والمعروف أن مقترح زيادة عدد الأندية فى دورى الدرجة الثانية سيؤثر بشكل كبير على الدورى بسبب زيادة عدد المباريات وأيضاً زيادة عدد الأندية وبقاء البعض فى الدورى رغم هبوطه للقسم الثالث وهو القرار الذي يقوده البعض لأهداف انتخابية داخل اتحاد الكرة في الفترة القادمة .

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