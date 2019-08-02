رياضة | كيريوس يتأهل للدور الثالث ببطولة واشنطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيريوس يتأهل للدور الثالث ببطولة واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدّد نيك كيريوس المولع بالجدل 24 ضربة إرسال ساحقة في أداء مسيطر ليفوز على جيل سيمون بنتيجة 6-4 و7-6 (7-5) في الدور الثاني لبطولة واشنطن المفتوحة للتنس الخميس.

ووجه اللاعب الأسترالي البالغ عمره 24 عاما انتقاداته المعتادة للحكم قبل نقطة الفوز بالمباراة وواصل التعبير عن أفكاره بعد حسم المواجهة وسط طقس حار في العاصمة الأميركية.

ويلعب كيريوس اليوم الخميس ضد الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الذي تغلب على ديفيد غوفان بنتيجة 6-7 (5-7) و6-2 و7-6 (7-5).

وتعرّض ستيفانوس تسيتسيباس لاختبار صعب في المباراة الأولى ضد تومي بول لكنه صمد ليتغلب على اللاعب الأميركي بنتيجة 6-3 و7-5.

وكال اللاعب اليوناني البالغ عمره 20 عاما المديح لمنافسه بول (22 عاما) بعد مواجهتهما الأولى الممتعة.

وقال "لعب بشراسة كبيرة وأسلوبه كان غير متوقع على العكس من العديد من اللاعبين الذين واجهتهم في الماضي. لم يمنحني الفرصة لفرض أسلوبي لكني عبرت بالعثور على حلول مختلفة. فرضت أسلوبي بشكل مختلف".

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وتغلب الشاب الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم على الأميركي رايلي أوبيلكا صاحب الإرسال القوي ليبلغ دور الستة عشر في ظهوره الأول في قرعة الدور الرئيسي للبطولة بفضل دفاعه الشجاع.

وسيصبح طريق اللاعب البالغ عمره 18 عاما أكثر صعوبة إذ يواجه مارين شيليتش في الدور الثالث.

وفاز كل من الأسترالي الصاعد جوردان طومسون وجون إيسنر والكندي ميلوش راونيتش في الدور الثاني.

وفي منافسات السيدات صمدت كريستينا ملادينوفيتش لتفوز على الأميركية هيلي بابتيست (17 عاما) بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3 وتصعد إلى الدور الثالث.

كما تأهلت كل من الروسية آنا كالينسكايا والأميركيتين لورين ديفيز وجيسيكا بيغلا إلى الدور ذاته.