رياضة | المدير الفني لديروط: زيادة عدد فرق المجموعة يعطى قوة لدوري المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لديروط: زيادة عدد فرق المجموعة يعطى قوة لدوري المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى عن أمله فى اتخاذ الجبلاية قرارا بزيادة عدد فرق المجموعة .

وقال المدير الفنى لديروط فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "زيادة عدد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى سيسهم فى زيادة المنافسة وقوة المباريات وزيادة عدد اللاعبين بالمجموعة".

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وأضاف قائلا: "12 فريقا بالمجموعة يجعل الدورى ينتهى بشكل سريع ولا يخدم المسابقة ولا الأندية".

وكان محمد يوسف قد تولى مسؤولية تدريب ديروط خلفا للدكتور عماد سمير والذى رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.