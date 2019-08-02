رياضة | موعد إنطلاق الدوريات الأوروبية الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد إنطلاق الدوريات الأوروبية الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم إنطلاق الدوريات الأوروبية خلال الشهر الحالى، بعد العودة من العطلة الدولية التى أقيم خلالها بطولتى كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وبطولة كوبا أمركا والتى أقيمت فى البرازيل.

وسينطلق الدورى الأنجليزى بمواجهة قوية لرفقاء محمد صلاح أمام نوريتش سيتى الصاعد حديثاً للبريميرليج ويتضمن الأسبوع الأول على 10 مباريات سيقاموا على ثلاث أيام.

ثم ينطلق الدورى الفرنسي بمواجهة موناكو وليون قبل أن تنطلق بقية الجولة فى التاسع من أغسطس.

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ثم تنطلق مباريات الدوري الإسباني، يوم 16 أغسطس، وتفتح المباريات بمواجهة قوية بين برشلونة بطل النسخة الماضية خارج ملعبه أمام أتلتيك بيلباو.

وسيكون التاريخ نفسه 16 من الشهر الجاري موعد الدوري الألماني بمواجهة بايرن ميونخ بطل الموسم الماضي أمام هيرتا برلين.

ثم يواجه انتر ميلان نظيره ليتشي الصاعد حديثاً للدورى الأيطالى يوم 24 أغسطس.