الامارات | أحمد يسلم.. عازف ماهر على البيانو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر لاعب بني ياس الشاب أحمد يسلم، خلال معسكر «السماوي» المقام حالياً في إسبانيا، موهبته في عزف مقطوعة موسيقية على «البيانو» الموجود في فندق إقامة الفريق، ونال تصفيقاً حاراً من زملائه وأعضاء الجهاز الفني في مقطع نشره الحساب الرسمي للنادي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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