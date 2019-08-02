الامارات | تذاكر مجانية لجماهير الوحدة في مباراة النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر مجانية لجماهير الوحدة في مباراة النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف فريق الكرة بنادي الوحدة تدريباته مساء اليوم على استاد آل نهيان، استعداداً لمواجهة النصر السعودي الاثنين المقبل على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، في وقت أعلنت شركة كرة القدم بالنادي عن توفير تذاكر مجانية للجمهور الذي يرغب في حضور اللقاء.

وحصل لاعبو الفريق على راحة، أول من أمس، بعد مباراة الاتحاد السعودي الودية الثلاثاء الماضي التي انتهت بفوز الاتحاد 2-1، ويختتم الفريق تدريباته غداً على أن تغادر بعده مباشرة بعثة الفريق الدولة متجهة إلى الرياض على متن طائرة خاصة. وقال المشرف العام على الفريق عبدالسلام جمعة إن لاعب الفريق عبدالله الكربي سيعود إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيراً، وسيحدد المدرب موريس شتاين موقفه من دخول قائمة الفريق المرشحة لأداء مباراة النصر. وأعلنت شركة كرة القدم بالنادي عن توفير تذاكر مجانية لجمهور الوحدة لمن يرغب في حضور مباراة النصر السعودي. وقال على الموقع الرسمي أمس: «إن التذاكر ستكون متوافرة للجماهير الوحداوية عند البوابة المخصصة لجمهور الوحدة في الملعب قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات».