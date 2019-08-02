الامارات | الجزيرة يواجه لايندين الهولندي ودياً اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه لايندين الهولندي ودياً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الكرة بنادي الجزيرة اليوم مباراته الودية الثالثة خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في هولندا، استعداداً للموسم الجديد مع فريق «إف سي لايندين» أحد أندية الدرجة الثالثة الهولندي، كما يلعب الفريق مباراته الودية الرابعة غداً في الثالث من أغسطس الجاري مع فريق سيلفولد سبورت.

ويبحث الجهاز الفني إقامة مباراة خامسة وأخيرة، أو يكتفي بالمباريات الأربع المدرجة في جدول المباريات الودية خلال المعسكر، قبل أن يعود إلى البلاد في 10 أغسطس لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

كان الجزيرة قد أدى مباراتين وديتين قبل مباراة اليوم: الأولى أمام فريق دريل وتغلب عليه بعشرة أهداف نظيفة، والثانية مع فريق أكاديمية جلوبال وتغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد.