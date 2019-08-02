شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه لايندين الهولندي ودياً اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الكرة بنادي الجزيرة اليوم مباراته الودية الثالثة خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في هولندا، استعداداً للموسم الجديد مع فريق «إف سي لايندين» أحد أندية الدرجة الثالثة الهولندي، كما يلعب الفريق مباراته الودية الرابعة غداً في الثالث من أغسطس الجاري مع فريق سيلفولد سبورت.
ويبحث الجهاز الفني إقامة مباراة خامسة وأخيرة، أو يكتفي بالمباريات الأربع المدرجة في جدول المباريات الودية خلال المعسكر، قبل أن يعود إلى البلاد في 10 أغسطس لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.
كان الجزيرة قد أدى مباراتين وديتين قبل مباراة اليوم: الأولى أمام فريق دريل وتغلب عليه بعشرة أهداف نظيفة، والثانية مع فريق أكاديمية جلوبال وتغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الجزيرة يواجه لايندين الهولندي ودياً اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.