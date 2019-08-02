الامارات | صالح سلطان.. يهوى الببغاء

شكرا لقرائتكم خبر عن صالح سلطان.. يهوى الببغاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي النصر لكرة السلة، صالح سلطان، على نشر مقاطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يبدي اهتمامه بتصوير مهارات طائر الببغاء الذي يقتنيه في منزله، ليواصل سلطان الكشف عن هواياته الشخصية بعيداً عن كرة السلة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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