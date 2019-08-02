الامارات | زيدان: لا تقلقوا.. سنخوض موسماً رائعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: لا تقلقوا.. سنخوض موسماً رائعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، فريقه ريال مدريد الإسباني، أول من أمس، للفوز على فنربغشه التركي 5-3 بتسجيله ثلاثية، ليحتل النادي الملكي المركز الثالث ضمن كأس «أودي» الودية، في وقت شدد مدرب الريال، زين الدين زيدان، على أنه سيجد الحلول للمشكلات الدفاعية، موجهاً رسالة لجمهور «الملكي»: «لا تقلقوا.. سنخوض موسماً رائعاً».

وسجل بنزيمة ثلاثية من خماسية فريقه، في الدقائق 12 و27 و53، فيما أضاف ناتشو (62) والدومينيكاني ماريانو دياز (79) الهدفين الرابع والخامس.

وجاءت ثلاثية الفريق التركي عن طريق كل من غاري رودريغيز من الرأس الأخضر (6)، المغربي نبيل درار (34) وأوزان توفان (59). وكان النادي الملكي خسر أمام توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف، الثلاثاء، في هذه الدورة الرباعية، التي يشارك فيها أيضاً بايرن ميونيخ الألماني المضيف، الذي يلعب لاحقاً أمام النادي اللندني في المباراة النهائية.

Advertisements

واهتزت شباك ريال 16 مرة في مبارياته الخمس الأخيرة، أي بمعدل هدف كل 28 دقيقة، منها سباعية من جاره اللدود أتلتيكو مدريد، الجمعة، في مدينة نيوجيرزي الأميركية، ما جعل مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، في وضع لا يحسد عليه. وكانت الخسارة أمام أتلتيكو الثانية في ثلاث مباريات خاضها ريال بكأس الأبطال الدولية، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ 1-3، مقابل تعادل 2-2 وفوز بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي.

وأثنى المدرب الفرنسي على أداء فريقه بالقول «لا تقلقوا، سنجد الحلول، سنعمل، أنا خلف اللاعبين وأعرف أننا سنتقدم وسنخوض موسماً رائعاً». وتابع في إشارة إلى الأهداف التي دخلت مرمى ريال مدريد: «لا أحد يحب أن يتلقى ثلاثة أهداف، لكن سجلنا خمسة، لذا بالنسبة لنا الفوز إيجابي».

وفي مجريات المباراة، تخلّف ريال بعد ست دقائق من صافرة البداية بهدف من رودريغيز، فيما وقف الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، سداً منيعاً أمام زيادة فنربغشه غلته من الأهداف. وبدأ بنزيمة استعراضه في الدقيقة 12 مسجلاً هدفه الأول، ما أعاد نادي العاصمة إلى أجواء اللقاء رغم ابتعاد البلجيكي أدين هازارد، المنتقل إلى ريال هذا الموسم مقابل 100 مليون يورو من تشلسي الإنجليزي، عن أفضل مستواه، قبل أن يستبدله زيدان مع بداية الشوط الثاني. وأضاف بنزيمة هدفين قبل أن يخرج من الملعب، فيما عادل الفريق التركي 3-3 قبل أن يضيف ناتشو وماريانو هدفين حسما الفوز.

هازارد لم يظهر مع ريال مدريد بصورته المعروفة حتى الآن.