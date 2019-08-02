الامارات | مانشستر سيتي يكشف عن القميص «الكلاسيكي» بمناسبة 125 عاماً على تأسيسه

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإسباني دافيد سيلفا يرتدي القميص «الكلاسيكي» لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي كشف عنه النادي أمس احتفالاً بمرور 125 عاماً على تأسيسه. من المصدر Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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