الامارات | مارياني: أسعى للفوز بالبطولات مع شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مارياني: أسعى للفوز بالبطولات مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب اللاعب السويسري ديفيد مارياني عن سعادته بالانضمام إلى شباب الأهلي، مبيناً أنه وافق على الانضمام إلى «فرسان دبي» بسبب القيمة الكبيرة التي يمتلكها النادي، مشيراً إلى أنه يسعى للفوز بالبطولات مع الفريق.

وقال مارياني في بيان صحافي لنادي شباب الأهلي، إنه لم يتردد في الموافقة على عرض «فرسان دبي»، مؤكداً أنه فريق كبير، وينافس في البطولات، ما منحه حافزا كبيرا لخوض هذه التجربة الجديدة، قادماً من ليفسكي صوفيا البلغاري.

وأضاف: «أتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأظهر بمستوى جيد، وأن أحقق الألقاب مع الفريق، وأعد الجميع بأن أقدم كل ما عندي، لمساعدة الفريق وزملائي لتحقيق الانتصارات».

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ونشر مارياني مقطع فيديو على حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، أثناء توقيعه للعقد مع شركة شباب الأهلي لكرة القدم، مبدياً سعادته بهذه الخطوة، قائلاً: «فخور بأن أكون جزءاً من شباب الأهلي، وأتوجه بالشكر إلى جميع من أسهم في نجاح هذه الخطوة».

في المقابل توجه اللاعب السويسري بالشكر إلى نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، وقال: «لقد كان عاماً رائعاً، أتوجه بالشكر إلى الجميع في صوفيا، فقد كان موسماً مليئاً بالأحداث والمشاعر، أتوجه بالشكر إلى زملائي في الفريق، والجهاز الفني والجمهور، لن أنساكم أبداً».

من جهته أشاد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بالتعاقد مع ديفيد مارياني، ووفقاً لبيان صحافي من النادي، قال: «أرحب بانضمام مارياني إلى شباب الأهلي، وأثق تماماً في قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة التي نحتاجها في الفريق، والجهاز الفني من جانبه سيضع برنامج إعداد خاصاً بالنسبة للاعب خلال الفترة المتبقية في معسكر شباب الأهلي الحالي بإسبانيا، ونتمنى له التوفيق مع جميع اللاعبين في الفريق».

وكان مارياني قاد فريقه ليفسكي صوفيا للفوز في آخر مباراة شارك فيها قبل أسبوعين بهدفين سجل أحدهما في المرحلة الأولى لتصفيات الدوري الأوروبي.