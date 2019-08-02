الامارات | مدرب اللياقة بالشارقة: لقب الدوري منحني خبرة أكبر

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اللياقة بالشارقة: لقب الدوري منحني خبرة أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب اللياقة بفريق الشارقة، كليبر ميدييروس، إن عمله مع «الملك» بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري والفوز بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم في الموسم الماضي منحه خبرة كبيرة في مسيرته. وأضاف المدرب في حديثه لصحيفة «إن إس سي» عن الصعوبات التي تواجه عمله كمدرب لياقة: «في الإمارات تنخفض درجة الحرارة ليلاً وتصل في بعض الأوقات إلى 38 درجة مئوية، لكن في المقابل ترتفع درجة الرطوبة وتصل أحياناً إلى 80%، ومن غير الإنساني أن نطلب من اللاعبين أداء التدريبات في هذه الظروف». وذكرت أن مساهمة المدربين البرازيليين في الدوري الإماراتي تعيد للأذهان أبرز المدربين الذين عملوا في الإمارات، في مقدمهم كارلوس البرتو باريرا وزاغالو وأبل براغا، وباولو أوتوري، وباولو بوناميغو. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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