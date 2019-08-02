شكرا لقرائتكم محمد عنتر يفضل الاستمرار في الزمالك على 5 عروض مغرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، الاستمرار مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعد قيده فى قائمة الفريق التى ستشارك فى دورى أبطال إفريقيا بنسختها القادمة 2019 / 2020. Advertisements ووفقا لمصدر مقرب من محمد عنتر إنه رفض خمس عروض من أندية بيراميدز والإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمقاصة وإنبى بعدما وصلته العروض لضمه حال رحيله عن قلعة ميت عقبة. وكشف المصدر ذاته إن عنتر تمسك بالبقاء فى الزمالك رغم عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى طوال الموسم المنقضى مع السويسرى كريستيان جروس حيث جاءت مشاركاته على فترات متقطعة حيث أوضح إن اللاعب لديه هدفا بالمنافسة على العودة للتشكيل الأساسى للفريق بالموسم المقبل.

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