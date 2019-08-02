شكرا لقرائتكم محمد صلاح: اختيارات اجيرى كانت غلط من الأول.... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن اختيارات أجيرى كانت "غلط" فى أمم افريقيا ولماذا ضم محمد النني.

وقال محمد صلاح خلال برنامج ملعب أون على قناة ON Sport مع الاعلامى أحمد شوبير اختيارات أجيرى كانت غلط من الأول وأكبر دليل على هذا ان اختيار محمد الشناوى رجل المباراة ضمن المباريات التى خاضها المنتخب فى امم افريقيا كما ان محمد الننى لاعب ارسنال كان بعيد عن المشاركة لمدة موسم وفى الاخر انضم للمنتخب.

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وصرح محمد صلاح من المفروض ضم عبد الله جمعة و رمضان صبحى فى قائمة المنتخب لكأس الامم الافريقية.

وتمت اقالة خافيير أجيري من تدريب المنتخب بعد الإخفاق في تحقيق نتائج طيبة ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، والتي احتضنتها مصر 2019، وودع الفراعنة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة.