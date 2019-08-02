شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: أجيرى ملهوش شخصية فى المعلب أو التغيرات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة صدقى مدرب الجونة السابق، السبب وراء فشل اجيرى أن من الأول محدش قعد معاه وقال له عايزين كورة هجومية. وقال حمادة صدقى خلال برنامج ملعب أون على قناة ON Sport مع الاعلامى أحمد شوبير بعد قدوم اجيرى مفيش حد من المسئولين قعد مع معاه وطالب بكورة هجومية. Advertisements وتابع صدقى انا على المستوى الشخصى مشفتش شخصية لـ اجيرى فى الملعب او التغيرات فى المباريات التى خاضها. وتمت اقالة خافيير أجيري من تدريب المنتخب بعد الإخفاق في تحقيق نتائج طيبة ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، والتي احتضنتها مصر 2019، وودع الفراعنة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة.

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