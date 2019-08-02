شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: منتخب مصر محتاج مدرب وطنى للم الشمل من جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقى مدرب الجونة السابق على احتياج منتخب مصر فى الوقت الحالى لمدرب وطنى وليس اجنبى

وقال حمادة صدقى خلال برنامج ملعب أون على قناة ON Sport مع الاعلامى أحمد شوبير ان المنتخب فى الوقت الحالى يحتاج الى مدرب مصرى وليس اجنبى مشيرا الى ان الوقت الحالى قصير والمعسكرات قليلة .

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وتابع صدقى ان المدرب القادم يحتاج الى لم الشمل من جديد بين لاعبى المنتخب الوطنى كما ان يشد على اللاعبين مشيرا الى ضيق الوقت فى المعسكرات.

وفتح الرئيس السيسي الباب أمام الاعتماد على المدرب الوطني لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته من تدريب المنتخب بعد الإخفاق في تحقيق نتائج طيبة ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، والتي احتضنتها مصر 2019، وودع الفراعنة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة.