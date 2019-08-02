شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراتى الأهلى أمام "إطلع بره" ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تقرر بصفة رسمية إقامة مباراتى الأهلي فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، أمام فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباراتى الأهلي و " إطلع بره " بناء على طلب مسئولو الأهلي و تم إخطار الأمن بذلك والحصول على الموافقات الرسمية و إخطار الأتحاد الأفريقي بذلك.

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كان مسئولى فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، طلبوا إقامة مباراتى الذهاب والإياب أمام الأهلى فى مصر، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بالأمر.

من المقرر أن يبدأ الأهلى مشواره فى دورى أبطال إفريقيا، من الدور التمهيدى "دور الـ 64"، بمواجهة "اطلع بره" بطل جنوب السودان، حيث يقام لقاء الذهاب يوم 11 أغسطس الجارى، بينما يقام لقاء الإياب أحد أيام 24 و25 من الشهر نفسه.