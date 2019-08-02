الجزائري جمال بلماضي ينافس كبار المدربين العالميين

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كشفت القائمة التي اعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المدربين العشرة الذين سيتنافسون على جائزة افضل مدرب في العالم لعام 2019 ، عن وجود اسم الوطني الجزائري جمال بلماضي الذي قاد بلاده لإحرازه لقب كأس أمم إفريقيا التي جرت في مصر مؤخراً.

ويتنافس بلماضي مع كبار المدربين في أقوى واعرق الأندية و المنتخبات في العالم على غرار الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي وبطل مسابقة دوري أبطال أوروبا ، والإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي صاحب الثلاثية المحلية التاريخية، وأيضاً البرازيلي تيتي الذي ساهم في إحراز بلاده لكأس كوبا اميركا، والبرتغالي فرناندو سانتوس الذي قاد بلاده لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية، والهولندي ايريك تان هاغ الذي نجح في وصول نادي أياكس امستردام لنهائي دوري الأبطال بتشكيلة أغلبها من الشباب الواعدين.

ويعتبر جمال بلماضي اول مدرب عربي و إفريقي يرشحه الاتحاد الدولي للمنافسة على اهم جائزة للمدربين، حيث لم يسبق لـ"الفيفا" ان رشح اسماء المدربين المتوجين مع منتخباتهم بلقب كأس أمم افريقيا، مما يؤكد بأن المدرب الجزائري فرض نفسه بقوة بفضل ما أظهره من إمكانيات فنية كبيرة.

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ويأتي ترشيح بلماضي من أعلى سلطة رياضية ليكون أفضل مدرب في العالم لعام 2019 ، بمثابة الاعتراف بأنه اصبح واحداً من ألمع و افضل المدربين على الخارطة الدولية.

هذا وارتفعت اسهم جمال بلماضي في بورصة المدربين داخل الجزائر و خارجها بعد إنجازه مع المنتخب الأول، وخطفه الانظار بفضل طريقة العمل التي ينتهجها مع لاعبيه، والتي ترتكز على الهدوء و الانضباط و الصرامة وممنحه الثقة الكاملة في جميع لاعبيه سواء أكانوا الاساسيين او الاحتياطيين للاعتماد عليهم في أي مباراة مهما كانت طبيعتها ومعطياتها.

يشار الى أن جمال بلماضي سيحظى بتصويت قوي من قبل الجماهير الجزائرية خاصة والعربية عامة ، لتعزيز فرصته في الفوز بجائزة افضل مدرب في العالم ، خاصة انه يمتلك سيرة ذاتية تتضمن تجارب جلها ناجحة سواء مع المنتخب الجزائري او المنتخب القطري أو الأندية القطرية.