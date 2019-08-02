اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
كشفت القائمة التي اعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المدربين العشرة الذين سيتنافسون على جائزة افضل مدرب في العالم لعام 2019 ، عن وجود اسم الوطني الجزائري جمال بلماضي الذي قاد بلاده لإحرازه لقب كأس أمم إفريقيا التي جرت في مصر مؤخراً.
ويتنافس بلماضي مع كبار المدربين في أقوى واعرق الأندية و المنتخبات في العالم على غرار الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي وبطل مسابقة دوري أبطال أوروبا ، والإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي صاحب الثلاثية المحلية التاريخية، وأيضاً البرازيلي تيتي الذي ساهم في إحراز بلاده لكأس كوبا اميركا، والبرتغالي فرناندو سانتوس الذي قاد بلاده لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية، والهولندي ايريك تان هاغ الذي نجح في وصول نادي أياكس امستردام لنهائي دوري الأبطال بتشكيلة أغلبها من الشباب الواعدين.
ويعتبر جمال بلماضي اول مدرب عربي و إفريقي يرشحه الاتحاد الدولي للمنافسة على اهم جائزة للمدربين، حيث لم يسبق لـ"الفيفا" ان رشح اسماء المدربين المتوجين مع منتخباتهم بلقب كأس أمم افريقيا، مما يؤكد بأن المدرب الجزائري فرض نفسه بقوة بفضل ما أظهره من إمكانيات فنية كبيرة.
ويأتي ترشيح بلماضي من أعلى سلطة رياضية ليكون أفضل مدرب في العالم لعام 2019 ، بمثابة الاعتراف بأنه اصبح واحداً من ألمع و افضل المدربين على الخارطة الدولية.
هذا وارتفعت اسهم جمال بلماضي في بورصة المدربين داخل الجزائر و خارجها بعد إنجازه مع المنتخب الأول، وخطفه الانظار بفضل طريقة العمل التي ينتهجها مع لاعبيه، والتي ترتكز على الهدوء و الانضباط و الصرامة وممنحه الثقة الكاملة في جميع لاعبيه سواء أكانوا الاساسيين او الاحتياطيين للاعتماد عليهم في أي مباراة مهما كانت طبيعتها ومعطياتها.
يشار الى أن جمال بلماضي سيحظى بتصويت قوي من قبل الجماهير الجزائرية خاصة والعربية عامة ، لتعزيز فرصته في الفوز بجائزة افضل مدرب في العالم ، خاصة انه يمتلك سيرة ذاتية تتضمن تجارب جلها ناجحة سواء مع المنتخب الجزائري او المنتخب القطري أو الأندية القطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائري جمال بلماضي ينافس كبار المدربين العالميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.