النادي الأهلي يعلن موعد انضمام اللاعبين متولي وقفشة للتدريبات

يشاركان كل من اللاعب محمد مجدي قفشة ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي يشاركان للمرة الأولى في تدريب الفريق يوم غد الجمعة، بعد الإعلان عن انضمامهما بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والأهلي قد أعلن التعاقد مع محمود متولي ومجدي قفشة، بالإضافة إلى المالي أليوم ديانج مع تمديد إعارة رمضان صبحي.

كما أن الفريق الأحمر يستأنف تدريباته غداً لكي يستعد لخوض مباراة “اطلع برا” بطل جنوب السودان المقرر لها أحد أيام 9،10،11 أغسطس القادم في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، كما أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد عمل على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام.