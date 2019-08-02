النادي الأهلي يكشف عن موعد التصفية النهائية لاختبارات الناشئين

صرح فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي، عن مواعيد التصفيات النهائية للاعبين الذي قد اجتازوا المرحلة الأولى من اختبارات الناشئين في مختلف الأعمار السنية والتي سوف يتم من خلالها اختبار أفضل العناصر وضمهم إلى فرق قطاع الناشئين، كما أن مواعيد التصفيات النهائية تحددت لاختبارات الناشئين في الساعة الثامنة صباحاً لجميع المواليد.

حيث أن اختبارات لمواليد 2003 ستكون يوم السبت 3 أغسطس، واختبارات مواليد 2004 ستكون يوم الأحد 4 أغسطس، اختبارات مواليد 2005 ستكون يوم الاثنين 5 أغسطس، اختبار مواليد 2006 ستكون يوم الأربعاء 7 أغسطس، كما أن اختبارات مواليد 2007 ستكون يوم الخميس 8أغسطس، اختبارات مواليد 2008 ستكون يوم السبت 17 أغسطس، مواليد 2009 ستكون يوم الأحد 18 أغسطس، مواليد 2010 ستكون يوم الاثنين يوم 19 أغسطس.