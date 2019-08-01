رسميًا .. كما ذكرت #الخليج 365 سالم الدوسري هلالي

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم آل صالح

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل،اليوم، التعاقد مع نجم الهلال الدولي سالم الدوسري حتى عام 2022م و ذلك بعد دخوله فترة الـ6 أشهر

ويأتي القرار تأكيداً لما ذكرته ” الخليج 365” و قد تلقى الدوسري عدة عروض محلية و لكنه فضل عرض الهلال على الأندية الأخرى

سالم الدوسري صاحب الـ27 عامًا لعب للهلال من عام 2011م حتى 2018م استطاع ان يسجل 14 هدفاً من 114 مشاركة و حقق مع الهلال 9 بطولات رسمية .