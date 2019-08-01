شكرا لقرائتكم خبر عن «أفشة» يتحدث عن مفاوضات الأهلي الصعبة وحلم التتويج بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد مجدي «أفشة»، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول بالأهلي، عن تمسكه بالانتقال إلى القلعة الحمراء، والمنافسة «الصعبة»، وحلم التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

أفشة انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليدعم صفوف الفريق الأحمر قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وخلال حوار للموقع الرسمي للأهلي، قال «أفشة»: «انتقالي للأهلي لم يكن حلمي فقط، بل كانت رغبة قوية لوالديّ، حيث أرادا رؤيتي بالقميص الأحمر».

وأضاف: «كان لدي العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، الأمور سارت بشكل جيد جدًا رغم التعثر في بعض الأوقات، ولكنها انتهت بنجاح».

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وتابع: «تنازلت عن الكثير من أجل الأهلي وجماهيره، وأفضل شيء بالنسبة لي اليوم أنني أصبحت رسميًا لاعبًا في صفوفه، وهي خطوة مهمة جدًا في مشواري الكروي، خاصة أنني أسعى لكتابة تاريخ كبير مع القلعة الحمراء، أدرك جيدًا قيمة وحجم وشعبية الأهلي الكبيرة التي تمنحني دوافع كبيرة للعمل على المساهمة مع زملائي في تحقيق البطولات».

وأكد لاعب الأهلي الجديد أن المنافسة ستكون صعبة للغاية داخل الأهلي الذي يعج بالأسماء الكبيرة، ولكنها في النهاية منافسة شريفة، وفي صالح الفريق من أجل استكمال مشوار البطولات والألقاب المحلية والأفريقية وإسعاد جماهير النادي.

وعن الرقم الذي يتمنى ارتداءه، قال: «أفضل الرقم (10)، وأعشق نجم الأهلي ومنتخب مصر محمد أبوتريكة الذي أعتبره مثلي الأعلى، ومن ثم أتمنى ارتداء القميص رقم (22) الذي كان يرتديه».

وعن المنافسة على بطولة الدوري الموسم الجديد، قال: «الموسم المقبل ستكون المنافسة أقوى وأتمنى التتويج مع الأهلي بكل البطولات والتواجد دائمًا معه على منصات التتويج، كما أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير».

وواصل لاعب إنبي الأسبق: «أتمنى التتويج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه حلم كبير بالنسبة لى وسأسعى لتحقيقه، من أجل إسعاد جماهير الأهلي، وكنت أتمنى اللعب بجوار محمد أبوتريكة، وحسام غالي، الذي أرى أنه واحد من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في الملاعب، وأيضا محمد بركات، وأنا سعيد بالتواجد بجوار نجوم الأهلي، سواء شريف إكرامي أو حسام عاشور الذي يعد واحدا من أهم اللاعبين في العالم على صعيد البطولات من وجهة نظري، وشرف كبير لي التواجد بجوارهم».

وبسؤاله عن أغلى هدف «أهلاوي» في حياته قال: «هدف محمد أبوتريكة في شباك الصفاقسي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2006، لأنه جاء في توقيت صعب جدًا من المباراة ومنح الأهلي لقبًا غاليًا».