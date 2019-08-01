شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع «استاد القاهرة» لاستضافة المباريات المحلية والأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تعاقُد النادي، رسميًا، مع هيئة استاد القاهرة، لاستضافة مباريات الأهلي المحلية والأفريقية، خلال الفترة المقبلة.

وقال مرجان، إن النادي حصل على موافقة استاد القاهرة، منذ فترة، في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية، بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية، بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم الأمم الأفريقية، وكذلك الحضور الجماهيري الذي جاء بشكل منظمٍ وآمن للغاية.

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وأضاف أنه بعد الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة، والعرض على مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تم التعاقد الرسمي من جانب النادي، والذي يقضي باستضافة الاستاد لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة.

وأكد المدير التنفيذي للأهلي تمنياته بأن تكون كل الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة، وأن تكون مباريات الأهلي باكورة التظاهرات الرياضية على هذا الملعب التاريخي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به الرياضة المصرية من مؤسسات الدولة.

وأشار مرجان إلى تقدير مجلس إدارة الأهلي لهيئة الاستاد، التي أبدت تعاونًا كبيرًا لاستضافة مباريات الأهلي منذ أن جرى مخاطبتها في هذا الشأن.