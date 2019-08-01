شكرا لقرائتكم منتخب روسيا يحصد 24 ميدالية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل منتخب روسيا للسباحة بالزعانف تفوقه في منافسات بطولة العالم التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس حيث استحوذ الدب الروسي علي نصيب الأسد من الميداليات برصيد 24 ميدالية بواقع 14 ذهبية، 6 فضية ، 4 برونزية.

ويأتي ذلك فيما أسفرت نتائج اليوم الثالث للبطولة عن فوز المنتخب الروسي بالمركز الأول في سباق 50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة ناشئين وبولندا بالمركز الثاني وحصل منتخب كازاخستان علي المركز الثالث.

وأسفرت نتائج سباق 50 متر سباحة بالزعانف مونو ناشئات عن حصول روسيا علي المركز الأول وسلوفاكيا علي المركز الثانى وتركيا المركز الثالث ويأتي ذلك فيما أسفرت نتائج سباق 50 متر بالزعانف مونو ناشئين عن فوز روسيا بالمركز الأول -رقم قياسي جديد- وتركيا بالمركز الثاني بينما جاءت الصين في المركز الثالث.

كما فاز منتخب المجر بالمركز الاول في سباق 50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة ناشئات، وجاءت اوكرانيا في المركز الثانى، روسيا في المركز الثالث وفي سباق تتابع 4×200 متر سباحة بالمونو ناشئين فازت روسيا بالمركز الأول روسيا والصين بالمركز الثاني وأوكرانيا بالمركز الثالث.

في الوقت نفسه أسفرت نتائج سباق تتابع 4×200 متر سباحة بالمونو ناشئات عن فوز روسيا بالمركز الأول، وأوكرانيا بالمركز الثانى ، وكوريا الجنوبية بالمركز الثالث.

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