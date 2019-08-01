أسهم إيهاب جلال ترتفع لقيادة المنتخب فى تصفيات المونديال...

جدة - عمرو شويل تزايدت فرص تولي إيهاب جلال المدير الحالى الفني للمصري ، تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة وينافسه الثنائئ حسام البدري و حسام حسن.

كشف مسئول باتحاد الكرة أن هناك مفاضلة بين عدد من الأسماء لتولي تدريب منتخب مصر من المدربين المصريين على رأسهم إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري و حسام البدري المدير الفني الأسبق للاهلي و حسام حسن ورغبة المسئولين فى إسناد المهمة لعناصر شابة .

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من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة عن إسم الجهاز الفني للمنتخب خلال الساعات المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.