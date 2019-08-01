شكرا لقرائتكم أسهم إيهاب جلال ترتفع لقيادة المنتخب فى تصفيات المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف مسئول باتحاد الكرة أن هناك مفاضلة بين عدد من الأسماء لتولي تدريب منتخب مصر من المدربين المصريين على رأسهم إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري و حسام البدري المدير الفني الأسبق للاهلي و حسام حسن ورغبة المسئولين فى إسناد المهمة لعناصر شابة .
من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة عن إسم الجهاز الفني للمنتخب خلال الساعات المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.
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