شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يضم محمد حمدى زكى لمدة ثلاث مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع مجلس إدارة النادي الاسماعيلي في التعاقد مع محمد حمدى زكي مهاجم سموحة و الأهلي السابق لمدة ثلاثة سنوات. ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي بشكل رسمي عن تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة. Advertisements وتعاقد الاسماعيلي مع بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائي. ورحل عن الإسماعيلي كلاً من محمد عواد حارس المرمى إلى نادي الزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق.

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