شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: رئيس لجنة الحكام من خارج منظومة التحكيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة على إسناد رئاسة لجنة الحكام إلى شخصية رياضية من خارج أسرة التحكيم ليقود الموسم المقبل 2019 – 2020.

ومن المقرر إعلان مسئولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة عن إسم رئيس لجنة الحكام ونفس الأمر لباقي اللجان استعدادًا للموسم الجديد بعد أن تقدم اللجان بإستقالة وهو أمر متعارف عليه عقب إنتهاء كل موسم كروي.

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من المقرر أن يتم إختيار لجنة جديدة للحكام تضم أعضاء جدد سيتم الإعلان عنهم أيضاً خلال الساعات المقبلة.

تعهد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية و القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة بعودة هيبة التحكيم و تقديم كل الدعم للحكام خلال الفترة المقبلة.