شكرا لقرائتكم المكالمة الثلاثية تشعل صراع الأهلى والزمالك على ضم عمرو مرعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل عمرو مرعى، لاعب فريق بيراميدز، حلقة جديدة فى مسلسل الصراع الأزلى بين القطبين الكبيرين، الأهلى والزمالك، فى موسم الانتقالات، حيث ضرب مهاجم النجم الساحلى التونسى السابق، باتفاقه مع مسئولى القلعة البيضاء، عرض الحائط، بمجرد تدخل النادى الأهلى فى الصفقة، ومطالبته بالانضمام للقلعة الحمراء.

واشتعل الصراع بين الأهلى والزمالك، بعد نجاح المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، فى تغيير وجهة اللاعب إلى قلعة الجزيرة، وإقناعه بارتداء الفانلة الحمراء، الموسم المقبل، بنفس الأسلوب الذى أتى بثماره للمارد الأحمر فى صفقة محمد مجدى قفشة.

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وبالمقابل رفض مسئولو الزمالك الاستسلام فى تلك الصفقة، مكثفين الضغط على مسئولى بيراميدز، لحسم الصفقة لصالحهم على مستوى الإدارة، وترك رغبة اللاعب، كخيار ثانوى، قبل ضمه، خاصة بعد ان نما إلى علمهم توقيع عمرو مرعى للأهلى.

وشهدت الدقائق الأخيرة اتصالات مكثفة بين مسئولى الزمالك وبيراميدز، ونبيل أبو زيد وكيل اللاعب، لإنهاء الصفقة لصالح الفريق الأبيض.